Насколько подорожали и подешевели непродовольственные товары в Псковской области, рассказали эксперты

16:06, 24 января 2025, ПАИ

Самые подорожавшие и подешевевшие с 13 по 20 января непродовольственные товары в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, напольный электропылесос подорожал на 7,55 %, смартфон – на 2,17 % и зубная паста – на 1,9 %.

Больше остальных подешевели стиральный порошок, хозяйственное и туалетное мыло: на 3,35 %, на 1,89 % и на 0,75 % соответственно.

Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших и подешевевших продуктах в Псковской области. Сильнее всего ценник возрос на столовую свёклу – с 13 по 20 января он увеличился на 5,83 %. Больше остальных подешевела свежая белокочанная капуста, а именно на 5,13 %.

Напомним, что инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52 %. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Псковской области уменьшился до 5,49 %.