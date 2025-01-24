Какие продукты в Псковской области подешевели больше всего, рассказали эксперты

10:34, 24 января 2025, ПАИ

Самые подешевевшие с 13 по 20 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, капуста белокочанная свежая подешевела на 5,13 %, мясные консервы для детского питания – на 3,5 %, овощные консервы для детского питания – на 1,93 %, десяток куриных яиц – на 0,8 % и соль поваренная пищевая – на 0,76 %.

Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших продуктах в Псковской области. Больше остальных в цене выросла столовая свёкла, а именно на 5,83 %.