Какие продукты в Псковской области подешевели больше всего, рассказали эксперты
Самые подешевевшие с 13 по 20 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, капуста белокочанная свежая подешевела на 5,13 %, мясные консервы для детского питания – на 3,5 %, овощные консервы для детского питания – на 1,93 %, десяток куриных яиц – на 0,8 % и соль поваренная пищевая – на 0,76 %.
Ранее псковичам рассказали о самых подорожавших продуктах в Псковской области. Больше остальных в цене выросла столовая свёкла, а именно на 5,83 %.
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