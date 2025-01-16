Годовая инфляция в России составила 9,52% – Росстат

11:26, 16 января 2025, ПАИ

Инфляция по итогам 2024 года составила в России 9,52 %, что на 2 % больше, чем в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Росстата.

Итоговый рост цен оказался выше официальных прогнозов. Так, октябрьский инфляционный прогноз от Банка России равнялся 8–8,5 %, а от Минэкномразвития – 7,3 %.

Продовольственные товары, согласно данным Росстата, подорожали на 2,6 % в декабре прошлого года и на 11,05 % за весь 2024 год. Последний показатель вырос на 2,89 % по сравнению с итогами 2023 года.

Больше всего в прошлом году подорожали сливочное масло, а именно на 36,23 %, плодоовощная продукция – на 22,09 %, молоко и молочная продукция – на 15,74 %, рыба и морепродукты – на 14,93 %, масло подсолнечное – на 12,69 %, хлеб и хлебобулочные изделия – на 13,22 %.