Какие продукты подорожали в Псковской области больше всего, рассказали специалисты

18:03, 23 января 2025, ПАИ

Самые подорожавшие с 13 по 20 января продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Во фруктово-овощном сегменте больше всего подорожала столовая свёкла – ценник на овощ вырос на 5,83 %. Яблоки выросли в цене на 3,53 %, репчатый лук – на 2,95 %, свежие помидоры – на 2,73 %, морковь – на 1,51 %, бананы – на 1,48 %, свежие огурцы – на 1,39 %, картофель – на 1,08 %. Также в список вошли фруктово-ягодные консервы для детского питания, цена на которые поднялась на 1,93 %.

Среди молочных продуктов на 2,56 % подорожало молоко питьевое пастеризованное 2,5–3,2 % жирности.

Ценник на некоторые другие категории продуктов также повысился. Варёная колбаса выросла в цене на 4,99 %, чай чёрный байховый – на 3,87 %, рыба мороженая неразделанная – на 2,66 %, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – на 2,31 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 1,11 %, сахарный песок – на 1,07 %.

Ранее сообщалось, что годовая инфляции в России, по расчётам Банка России, достигла 10,04 %. Инфляция в Псковской области составила 8,47 % после 8,12 % в ноябре 2024 года.