2 млн рублей в пользу псковички взыскали с её бывшего мужа приставы
Пскович после развода должен был выплатить бывшей супруге 1 миллион 400 тысяч рублей компенсации за долю в совместно нажитой квартире, а также 600 тысяч – двум несовершеннолетним детям. После получения судебного решения сотрудники отделения Пскова выехали к мужчине и разъяснили, какие меры взыскания ему грозят в случае невыполнения обязательств, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.
Поскольку пскович не исполнил решение суда в добровольный срок, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста современного кроссовера, который принадлежит должнику.
Должник понимал, что если он не оплатит задолженность, то его автомобиль передадут на оценку и дальнейшую реализацию. В считаные дни мужчина нашёл нужную сумму и выплатил всю сумму задолженности.
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