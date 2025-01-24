2 млн рублей в пользу псковички взыскали с её бывшего мужа приставы

18:57, 24 января 2025, ПАИ

Пскович после развода должен был выплатить бывшей супруге 1 миллион 400 тысяч рублей компенсации за долю в совместно нажитой квартире, а также 600 тысяч – двум несовершеннолетним детям. После получения судебного решения сотрудники отделения Пскова выехали к мужчине и разъяснили, какие меры взыскания ему грозят в случае невыполнения обязательств, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

Поскольку пскович не исполнил решение суда в добровольный срок, судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста современного кроссовера, который принадлежит должнику.

Должник понимал, что если он не оплатит задолженность, то его автомобиль передадут на оценку и дальнейшую реализацию. В считаные дни мужчина нашёл нужную сумму и выплатил всю сумму задолженности.