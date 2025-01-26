Две псковички отдали лжеброкерам 350 тысяч рублей
Две псковички отдали лжеброкерам 350 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, жительницам Пскова позвонили незнакомцы, которые представились биржевыми брокерами и сотрудниками других организаций.
Под предлогом необходимости вывода ранее вложенных денежных средств, а также предотвращения несанкционированного оформления кредитов махинаторы завладели деньгами собеседниц на общую сумму около 350 тысяч рублей.
Потерпевшими оказались пенсионерка и учащаяся. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.
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