Восемь великолучан участвуют в чемпионате России по стрельбе из лука

11:22, 27 января 2025, ПАИ

Восемь великолучан принимают участие в чемпионате России по стрельбе из лука, который проходит в Орле. Об этом сообщает Российская федерация стрельбы из лука.

В чемпионате по блочном луку выступают Александра Савенкова, Ника Снеткова, Илья Силаев, Владимир Фазанов, Сергей Кузнецов и Милана Мурзина. В классическом луке соревнуются Кристина Снеткова и Сергей Шляпин.

Всего в соревнованиях участвуют более 450 спортсменов из 45 регионов страны.

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