Библиотеку имени Василёва в Пскове планируют открыть 20 февраля

14:20, 28 января 2025, ПАИ

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, где, в частности, будет расположена краеведческая библиотека имени Василёва, планируют открыть 20 февраля. Открытие будет приурочено ко Дню флага Псковской области, который празднуют в этот день, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Совсем скоро библиотека имени Василёва откроет свои двери для читателей и посетителей. Это многофункциональное пространство. Кроме библиотеки, там будут также площадки для встречи туристов. Туда у нас переедет Туристско-информационный центр», – отметила Ольга Тимофеева.

Кроме того, в здании будет зона для проведения образовательных мероприятий для детей и молодёжи, подчеркнула она. «В феврале библиотека откроется. У нас запланирована дата. Открытие будет приурочено к 20 февраля – Дню флага Псковской области. Надеюсь, что все гости, которых мы позовём, приедут», – сказала Ольга Тимофеева.

На площадке здания бывшего кинотеатра «Октябрь» будет создан симбиоз библиотеки и Туристско-информационного центра, подчеркнула она. «В рамках консолидации сил будут рождаться интересные проекты. То, что сейчас запланировано, – это именно совместный проект. Мы учли как улучшение условий для туристов, так и, соответственно, для наших жителей. Сделано это для того, чтобы туда приходили школьники, организованные группы или индивидуальные посетители нашего города», – заверила вице-губернатор.

Ольга Тимофеева также порекомендовала псковичам обязательно завести читательский билет в библиотеке имени Василёва.

«Я рекомендую обязательно приходить туда, потому что там будут современные технологии, интересные пространства, коворкинг. Площадка в том числе может быть использована дополнительно по договоренности для любых проектов, потому что библиотека у нас краеведческая, так что любое региональное или событийное мероприятие мы готовы поддержать», – заключила она.