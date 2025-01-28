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Общество

Псковская область вновь будет принимающей стороной в рамках празднования «Кургана Дружбы»

Псковская область вновь будет принимающей стороной в рамках празднования «Кургана Дружбы», сообщила заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ольга Тимофеева. Фото: ПАИ

«В этом году принимающей стороной празднования «Кургана Дружбы» является Российская Федерация, Псковская область. В марте состоится форсайт-сессия, на которой соберутся ребята из России и Республики Беларусь», – подчеркнула она.

«Курган Дружбы» стал плодотворным мероприятием по сотрудничеству, отметила она. «Нас опять ждут замечательные проекты», – заключила Ольга Тимофеева.

Ранее сообщалось, что в Псковской области объявлен конкурсный отбор на участие в юношеском слёте «Курган Дружбы – 2025».

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