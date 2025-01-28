Боевая машина «Катюша» будет экспонироваться у монумента «Знамя Победы» в Идрице

15:20, 28 января 2025, ПАИ

Боевую машину «Катюша», которую передаст Псковской области Белоруссия, установят возле монумента «Знамя Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

30 апреля в Псковской области традиционно отметят День Знамени Победы. Эта дата очень важная для региона, подчеркнула Ольга Тимофеева.

Кроме того, что в Псковскую область передадут боевую машину «Катюша», в регионе планируют проведение автопробега «Дорогами войны – дорогами Победы» совместно с белорусской стороной, отметила вице-губернатор.

«Это совершенно замечательный проект, на который в том числе приезжают ребята из Республики Беларусь. И в рамках такого взаимодействия рождаются очень интересные проекты», – сказала Ольга Тимофеева.