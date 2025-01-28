Начались работы по изготовлению третьего для Пскова памятника княгине Ольге
Начались работы по изготовлению третьего для Пскова памятника княгине Ольге, сообщила заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Памятник Ольге, напомним, планируется установить рядом со зданием псковского аэропорта. Работу выполнит скульптор Виталий Шанов.
«Эскизный проект на градостроительном совете Пскова представлял сам автор. Памятник станет дополнительной точкой притяжения. К тому же аэропорт носит имя княгини Ольги, поэтому появление памятника там уместно», – уверена Ольга Тимофеева.
Ещё один памятник, эскиз которого практически готов, – памятник в Белом Мху в честь защитников Отечества. Монумент появится к сентябрю-октябрю. Концепцию памятника представил скульптор, автор мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Себежском районе Денис Стритович. Сейчас он занимается доработкой концепции.
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