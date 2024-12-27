Памятник княгине Ольге появится на площади перед зданием аэропорта в Пскове
Памятник княгине Ольге появится на площади перед зданием аэропорта в Пскове, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин по итогам заседания градостроительного совета. Работу выполнит скульптор Виталий Шанов.
Виталий Шанов является автором барельефов и фасадных скульптур главного храма Вооруженных сил в Москве, а также памятника Александру Невскому с дружиной в деревне Самолва Псковской области.
Скульптор задумал святую Ольгу как строгую и одновременно добрую княгиню, которая «по-матерински встречает в аэропорту туристов и псковичей и благословляет уезжающих на удачное путешествие».
Монумент займёт своё место в центре привокзальной площади, как только будет завершено благоустройство.
Градсовет решил, что памятник гармонично впишется в обновлённое пространство.
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