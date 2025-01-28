В каждом муниципалитете Псковской области почтили память защитников Отечества

18:40, 28 января 2025, ПАИ

В честь старта Года защитника Отечества в Псковской области прошли памятные мероприятия по всей территории региона. В каждом муниципалитете региона почтили память защитников Отечества, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сразу после расширенного заседания оргкомитета «Победа», посвящённого началу Года защитника Отечества, возложил цветы к мемориалу героям специальной военной операции на кладбище Выбуты.

Вместе с главой региона цветы к мемориалам возложили председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководители силовых и правоохранительных органов, а также воспитанники Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН».

В то же время памятные мероприятия прошли у других памятников, посвящённых подвигу защитников Отечества в разные эпохи. Члены областного оргкомитета «Победа» вместе с руководством исполнительных органов, региональных управлений федеральных ведомств и представителями патриотических и общественных организаций возложили цветы к братскому захоронению на улице Юбилейной в Пскове, к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику Героям Первой мировой войны в привокзальном сквере.

Церемонии возложения цветов к мемориалам прошли и в каждом муниципальном образовании. Вместе с официальными лицами почтить память защитников Отечества пришли жители, особенно молодёжь.

Добавим, что в Псковской области начался Год защитника Отечества. Торжественное мероприятие, посвящённое его открытию, прошло в рамках расширенного заседания оргкомитета «Победа» под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

На расширенном заседании оргкомитета «Победа» участники обсудили региональные меры поддержки, тематические личные приёмы граждан, встречи губернатора и глав муниципалитетов с ветеранами Великой Отечественной войны, включая вдов участников войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Отдельно были рассмотрены планы по проведению праздничных мероприятий в городах воинской славы – Пскове и Великих Луках, а также в Островском районе.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.