Великолукский боец ММА Руслан Шамилов номинирован на награду «Дебют года» промоушена ACA
Великолукский боец ММА Руслан Шамилов номинирован на награду «Дебют года» российского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
В качестве номинантов премии выступают девять бойцов ACA: Альберт Гуков, Багама Никабагамаев, Пуйа Рахмани, Узаир Абдураков, Руслан Шамилов, Хафиз Сакибеков, Искандар Мамадалиев, Али Сулейманов и Михаил Одинцов.
Голосование за лучшего дебютанта проводится в Telegram-канале ACA до 1 февраля. Руслан Шамилов подписал контракт с промоушеном в прошлом году. На своём первом турнире ACA 174 Шамилов единогласным решением судей выиграл у бразильца Эвертона Полакуини, а в августе на ACA 178 сразил киргизского бойца Тилека Машрапова.
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