Великолукский боец ММА Руслан Шамилов номинирован на награду «Дебют года» промоушена ACA

11:19, 29 января 2025, ПАИ

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов номинирован на награду «Дебют года» российского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

В качестве номинантов премии выступают девять бойцов ACA: Альберт Гуков, Багама Никабагамаев, Пуйа Рахмани, Узаир Абдураков, Руслан Шамилов, Хафиз Сакибеков, Искандар Мамадалиев, Али Сулейманов и Михаил Одинцов.

Голосование за лучшего дебютанта проводится в Telegram-канале ACA до 1 февраля. Руслан Шамилов подписал контракт с промоушеном в прошлом году. На своём первом турнире ACA 174 Шамилов единогласным решением судей выиграл у бразильца Эвертона Полакуини, а в августе на ACA 178 сразил киргизского бойца Тилека Машрапова.

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