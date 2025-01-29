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Политика

Наталья Фёдорова принимает участие в II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России»

Глава Псковского района Наталья Фёдорова работает в Казани на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России». Об этом глава муниципалитета рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Наталья Фёдорова вместе с коллегами из 89 регионов России ознакомилась с наработками в сфере создания комфортной среды. «В этом направлении у Татарстана наработан многолетний опыт, один из лучших в стране: реализовано много интересных проектов с использованием широкого спектра подходов. В частности, нам показали и рассказали о лучших практиках нескольких направлений благоустройства: в общественных пространствах и дворах, на прибольничных территориях, при оформлении детских парков», – отметила глава Псковского района.

Участники встречи также посетили жилой комплекс «Салават Купере», природный заказник «Голубые озёра», самый большой в Татарстане детский парк «Елмай», новое здание Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала и другие объекты. «Максимум полезной информации для практического применения в сфере благоустройства, обмен мнениями с коллегами, обсуждение проектов. Завтра нас ждёт ещё один интенсивный день учёбы», – добавила Наталья Фёдорова.

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