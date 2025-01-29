Не менее 19 человек погибло и четыре выжило после авиакатастрофы в США

08:30, 30 января 2025, ПАИ

По предварительным данным, не менее 19 тел достали из реки Потомак после столкновения пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 с военным вертолётом Black Hawk в США. Ещё четыре человека выжило после авиакатастрофы, пишут местные СМИ.

ЧП случилось около 21:00 по местному времени недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения самолёт рухнул в реку.

Известно, что на борту самолёта было 64 человека, а в вертолёте – трое военнослужащих. Сейчас спасатели ведут масштабную поисково-спасательную операцию на реке Потомак.