Не менее 19 человек погибло и четыре выжило после авиакатастрофы в США
По предварительным данным, не менее 19 тел достали из реки Потомак после столкновения пассажирского самолёта Bombardier CRJ700 с военным вертолётом Black Hawk в США. Ещё четыре человека выжило после авиакатастрофы, пишут местные СМИ.
ЧП случилось около 21:00 по местному времени недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения самолёт рухнул в реку.
Известно, что на борту самолёта было 64 человека, а в вертолёте – трое военнослужащих. Сейчас спасатели ведут масштабную поисково-спасательную операцию на реке Потомак.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 января 2025
Облил жидкостью и кинул горящую бумажку: в Псковской области несовершеннолетний предстанет перед судом за убийство