Псковский паломнический маршрут в честь святителя Тихона презентовали в Москве
На Рождественских чтениях в Москве под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея презентовали паломнические маршруты, посвящённые святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, уроженцу Псковской земли.
В Патриаршем зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя паломнические маршруты представили экскурсоводы из разных мест России, где жил и служил в разные годы своей жизни святитель Тихон. Псковскую епархию с маршрутом «Псковская земля. Места, связанные с пребыванием патриарха Тихона» представила член союза краеведов России, старший преподаватель кафедры теологии исторического факультета ПсковГУ Любовь Масленникова.
Маршруты разработаны по поручению организационного комитета празднования 100-летия кончины святителя Тихона.
Ранее сообщалось, что мощи патриарха Тихона привезут в Псковскую область в августе. Также в Пскове планируется установка памятника святителю.
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