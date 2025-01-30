Псковский паломнический маршрут в честь святителя Тихона презентовали в Москве

12:26, 30 января 2025, ПАИ

На Рождественских чтениях в Москве под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея презентовали паломнические маршруты, посвящённые святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, уроженцу Псковской земли.

В Патриаршем зале Кафедрального соборного храма Христа Спасителя паломнические маршруты представили экскурсоводы из разных мест России, где жил и служил в разные годы своей жизни святитель Тихон. Псковскую епархию с маршрутом «Псковская земля. Места, связанные с пребыванием патриарха Тихона» представила член союза краеведов России, старший преподаватель кафедры теологии исторического факультета ПсковГУ Любовь Масленникова.

Маршруты разработаны по поручению организационного комитета празднования 100-летия кончины святителя Тихона.

Ранее сообщалось, что мощи патриарха Тихона привезут в Псковскую область в августе. Также в Пскове планируется установка памятника святителю.