«Куда вы лезете, рыболовы?»: проблемы аномальной псковской зимы

22:41, 30 января 2025, ПАИ

Несколько трагедий и происшествий произошло на зимних рыбалках в Псковской области с начала года. Постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный подчёркивает: надёжного льда нет. Куда вы лезете, рыболовы?

Самоуверенность или неадекватность?

На моей памяти такой зимы ещё не было. Была зима 2019–2020 годов, но особенная, вообще без снега, морозов и льда. В ту зиму даже малые лесные озёра не замёрзли, льда не было никакого и нигде. Мы, псковские рыболовы-любители, в тот год великолепно провели все зимние месяцы, рыбача с лодок. А зима этого года очень проблемная, бед наделала уже немало. И причиною тому аномальное тепло, отсутствие надёжного льда безопасной толщины на псковских водоёмах и безответственное отношение многих рыболовов к собственной жизни. Такие горе-рыбаки не обращают внимания ни на запреты выхода на лёд, ни на аномальное тепло, ни на прогнозы погоды, ни на советы окружающих. У них главный принцип – «я знаю ледовую обстановку, я опытный, со мной ничего не случится, а если что, то выберусь: у меня костюм «поплавок», у меня с собой «спасалки», да там и воды всего по пояс» и прочие уговаривания самого себя. И когда вдруг это «если что» наступает, то далеко не каждый с критической ситуацией справляется…

Герои с аэролодки

Очень показательно видео псковича Александра Медведева, которое он выложил в интернет-сообществе «Инцидент Псков», но по непонятной мне причине через три часа он же его и удалил. Но такое уж свойство у интернета: если в это информационное пространство хоть что-то попадает, даже на короткий период времени, то след всё равно остаётся, если не навсегда, то надолго.

Суть в следующем. Александр с товарищем в воскресенье, 19 января, на аэролодке рыбачили на льду Псковского озера. Они увидели, как неподалёку от них два рыболова на мотобуксировщике провалились под лёд, пришли им на помощь и, рискуя своими жизнями, спасли обоих утопающих. На одном из спасателей (скорее всего, именно на Александре) была закреплена видеокамера, которая и зафиксировала многие детали происшествия.

Александр Медведев и его товарищ сделали всё своевременно и организованно. Организованно, потому что сразу разделились и одновременно вытаскивали из студёной воды обоих тонувших рыболовов. Своевременно, потому что на помощь направились не раздумывая: на видео было видно, что у одного из провалившихся к моменту прихода аэролодки уже лишь полголовы виднелось над водой, а когда обоим помогли выбраться из полыньи, то этот обессиленный мужчина без движения какое-то время продолжал лежать на льду. Рисковали, потому что оба выбрались из аэролодки на тонкий лёд и лёжа (в это время в объективе камеры был виден только серый лёд) подползали к полынье.

Я успел оставить свой комментарий под видео до его удаления: «Мужики! Молодцы! Герои! Я рад, что среди нас есть такие, как вы». А в личном сообщении спросил: « Горе-рыболовы живы? А то ведь вытащить – это одно, и это главное, но выжить от переохлаждения тоже немаловажно». «Живы…» – ответил Александр Медведев. Счастливчики рыболовы с мотособаки, им повезло, что рядом оказались смелые и правильные люди.

Александр и его товарищ действительно герои. А вот как назвать двоих других участников происшествия? Не знаю…

К несчастью, не везде рыбалки этой зимы закончились благополучно. По данным ГУ МЧС России по Псковской области, на сегодняшний день уже утонуло двое рыболовов: один – 19 января на Боровенском озере в Островском районе, другой – 22 января на озере Нивно в Опочецком районе. Оба мужчины провалились под лёд и самостоятельно выбраться не смогли. О пропаже граждан заявили их родственники, сотрудники МЧС тела утонувших обнаружили и извлекли из воды.

Судак – это взрыв мозга?

В следующие выходные, в субботу, 25 января, я получил сообщение от товарища с базы отдыха «Берёзка» у деревни Жидилов Бор Псковского района: «Сегодня, Берёзка, Жидиловка. Я считал утром, потом после 200 машин перестал...» Такая армада автомобилей рыболовов приехала к берегу Псковского озера. Два обстоятельства вызвали паломничество: это более-менее состояние льда в этом месте, а главное, сообщения в четверг и пятницу о клёве судака примерно в трёх километрах от берега.

Более трёх сотен зимних рыболовов пешком, на мотобуксировщиках и снегоходах рванула за хищником. И это несмотря на оттепель, на недостаточно прочный лёд, на недавние происшествия на льду. Знаю, что итоги рыбалки этого дня слабенькие, очень редко кому посчастливилось ощутить поклёвку корзубого, а выудить и тем более. Но главное, что на этот раз все рыболовы до единого вернулись со льда, правда не все в «сухом» виде. В 17:00 получил сообщение оттуда же: «В канале у самого берега трое рыболовов на мотособаке провалились на льду. Благо это случилось в пяти метрах от берега – «собачку» хорошенько притопили, но вытащили, а сами приняли ванну со студёной водой».

Аномалия!

Ну и погода! Конец января, а за окном плюсовая температура, притом и днём и ночью. Известные всем псковским рыболовам небольшие ледовые поля вдоль восточных берегов Псковского и Чудского озёр от такой погоды уменьшаются, лёд с каждым днём становится тоньше и опаснее. Севернее чудской прибрежной деревни Лаптовицы от былого льда уже ничего не осталось, у самого берега по волнам Чудского озера плавают большие льдины. Реки Великая и Желча (основные реки на севере Псковской области) полностью освободились ото льда.

А в интернете на форуме «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» пользователи и вовсе демонстрируют чудеса нынешней зимы, размещая многочисленные фото и видео с изображением только что выросших… грибов в лесах и на дачных участках. И шутят: «Скоро первый слой пойдёт». И подснежники уже замечены, правда пока ещё не цветущие, но ярко зеленеющие. Даже есть видео с вылетающими из ульев пчёлами: 26 января Николай Филиппов заметил и поделился такой зимней невидалью. И почки на некоторых фруктовых деревьях набухли…

Ничего хорошего от такого тёплого января ждать не приходится ни людям, ни пчёлам, ни растениям. Впереди три дня с температурой до +6 градусов, а с 2 февраля в прогнозе лёгкие морозцы до –6 градусов и ночью и днём. Может, зима всё-таки придёт?