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Экономика

47 крупных инвестпроектов продолжит сопровождать Фонд инвестиционного развития Псковской области в этом году

23 новым инвестпроектам в прошлом году дан старт для реализации в Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала генеральный директор организации Екатерина Ершова.

Екатерина Ершова: «Сейчас у нас на сопровождении 47 проектов, 34 % из которых – туристические». Фото: ПАИ

«Сейчас у нас на сопровождении 47 проектов на общую сумму объёма инвестиций в размере 57,3 миллиарда рублей. Из них 14 находятся в прединвестиционной фазе, 31 – в инвестиционной, а два – в эксплуатационной», – поделилась результатами гендиректор регионального фонда инвестиционного развития. Доля туристических инвестпроектов из них составляет 34 %, производственных – 30 %, культурно-досуговых – 15 %, аграрных – 13 % и девелоперских – 8 %, отметила она.

Задача регионального фонда инвестиционного развития – оказывать помощь проектам по всем возможным направлениям. «Так, 12 проектов получили помощь по решению административных барьеров, ещё 11 – по приведению в соответствие документов территориального планирования, девять проектов – по предоставлению земельных участков без торгов. Восемь производственных проектов получили льготное заёмное финансирование на приобретение оборудования, а семи помогли подключиться к сетям», – отметила собеседница ПАИ.

«На данный момент на рассмотрении возможной реализации инвестиционных намерений в организации находится более 60 проектов», – уточнила Екатерина Ершова.

В этом году особое внимание фонд уделит серии мероприятий, которые, по словам гендиректора организации, помогут выстроить долгосрочные «мосты» между властью, предпринимателями и инвесторами. «Такой подход станет катализатором для новых проектов и укрепит экономический каркас региона», – заключила собеседница ПАИ.

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