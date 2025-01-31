Мать, закопавшая живого младенца, предстанет перед судом в Псковской области

13:13, 31 января 2025, ПАИ

Мать, закопавшая живого младенца, предстанет перед судом в Псковской области, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по региону.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Палкино, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

По версии следствия, в конце сентября 2024 года женщина в своей квартире в Палкино родила живого ребёнка, никому об этом не сообщила, завернула новорожденного в пакет и отнесла на окраину посёлка, где засыпала землёй. Смерть ребёнка наступила в результате асфиксии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.