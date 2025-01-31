О наркозависимости и её профилактике рассказали медики в программе «Анамнез». Главное

17:18, 31 января 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 31 января стали врач – психиатр-нарколог Дмитрий Индюков и заведующая отделом общественных и коммуникационных проектов Центра медицинской профилактики Ирина Гайдук. Специалисты говорили о том, почему подростки начинают употреблять наркотики, кто находится в группе риска, можно ли вылечиться от наркомании, а также о профилактике наркозависимости.





Главное:

- За последние десятилетия в целом по России фиксируется снижение статистики по наркозависимым. В 2024 году в Пскове на учете у специалистов находились 222 человека, а в регионе – 519.

- Но на самом деле число наркозависимых гораздо больше: кто-то лечится платно, анонимно, кто-то и вовсе не обращался к врачу и не попадал в его поле зрения.

- 15% из всех зависимых – женщины.

- Средний возраст пациентов – 18–30 лет.

- Продолжительность жизни наркомана, употребляющего дезоморфин, – 1 год, синтетические опиаты – 5–7 лет.

- Не существует «лёгких» наркотиков.

- Профилактику наркомании надо проводить с детского сада, так как псковские дети впервые пробуют психоактивные вещества в 10 лет. Токсические и наркотические вещества подростки впервые употребляют в 13–14 лет.

- Подростками, которые впервые употребляют наркотики, движет любопытство, нежелание выделяться, стресс, влияние гиперопеки или гипоопеки.

- В группе риска – недолюбленные дети и люди с генетической предрасположенностью.

- О полном излечении от наркомании говорить нельзя. Это всегда только длительная ремиссия.

- Главный шаг на пути к избавлению от зависимости – признание человеком этой самой зависимости.