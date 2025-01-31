Что должен сохранить новый собственник в Доме Батова, рассказали эксперты

16:11, 31 января 2025, ПАИ

Порядок действий нового собственника объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Батова» разъяснили корреспонденту ПАИ специалисты комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Владельцу Дома Батова ООО «Зодчество» комитетом было выдано задание на проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением для современного использования.

В рамках этого задания проектной организацией будет разработан проект на реставрацию и приспособление Дома Батова для современного использования. Напомним, собственник собирается создать бутик-отель.

«Основной целью проектной документации является сохранение исторического и архитектурного облика здания, восстановление его первоначальных элементов, защита от дальнейшего разрушения, а также адаптация здания к новым функциональным требованиям без утраты его исторической ценности», - отметил заместитель председателя - начальник отдела организации и сопровождения работ на ОКН комитета Алексей Наливкоара. При этом собственник может включать в проект изменение планировки, установку новых инженерных систем, усиление конструкций и обеспечение соответствия современным нормам безопасности.

Предмет охраны в Доме Батова был утвержден в 2016 году. В частности, предметом охраны являются живописное панно из керамики на фасаде, изображающее псковский Кремль с собором и плывущие по реке суда; кованые оконные решетки с орнаментом в стиле модерн; кованая орнаментальная парапетная решетка северного фасада; архитектурный декор юго-восточного фасада: междуэтажная профилированная тяга, простая карнизная тяга с дентикулами, сандрики над окнами первого этажа, имитирующие каменные блоки, уложенные в веерный замок, декоративное обрамление окон второго этажа: имитация стрельчатой каменной арочки над окнами, опирающейся на витые колонки-наличники, утопленные в толщу стены, заполнение пространства арочек венками и лентами, заполнение пространства под окнами с имитацией тканых драпировок; аркатура, украшающая верх стен башни; архитектурный декор восточного и северного фасадов: филенки с растительным орнаментом и полукруглые панно с венками и лентами над окнами первого этажа, сандрики с кронштейнами над окнами второго этажа и дверным проемом, профилированная междуэтажная тяга с иониками, криволинейный карниз над завершением центральной части, лепные кронштейны балкона, лепной декор аттика, круглые розетки с орнаментом в виде паутинки. Кроме того, в предмет охраны входят сохранившиеся элементы декора в интерьерах: панели из искусственного мрамора, лепной декор, чугунные кованые перила лестничных маршей в лестничном холле парадного вестибюля, метлахская плитка.

Отметим, что весь перечень предмета охраны в Усадьбе Батова занимает несколько десятков пунктов.

Предмет охраны может быть уточнен на основании комплексных научных исследований в процессе подготовки проектной документации, обратили внимание в комитете по охране объектов культурного наследия.

Разработанный собственником проект на реставрацию и приспособление Дома Батова под бутик-отель должен быть рассмотрен на федеральном научно-методическом совете по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.

После этого проектная документация с положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы должна быть направлена на рассмотрение и согласование в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Напомним, новый владелец здания ООО «Зодчество» входит в состав группы компаний «Достояние». «У нас есть обязательства в течение двух лет произвести проектные работы, в течение пяти лет – реставрацию Дома Батова. Однако поскольку объект предполагает коммерческое использование, эти сроки будут гораздо меньше», – сообщили ПАИ в ГК «Достояние».