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Общество

Бутик-отель может появиться в Доме Батова в Пскове

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) заключило договор о передаче Дома Батова в Пскове в аренду на 49 лет ООО «Зодчество». ООО «Зодчество» входит в группу компаний «Достояние» (Москва), где корреспонденту ПАИ подтвердили информацию о заключении договора.

Дом Батова у Ольгинского моста. Фото: архив ПАИ

«Договор действительно заключен. У нас есть обязательства в течение двух лет произвести проектные работы, в течение пяти лет – реставрацию Дома Батова. Однако поскольку объект предполагает коммерческое использование, эти сроки будут гораздо меньше», – сообщили в ГК «Достояние».

«В Доме Батова мы намерены создать бутик-отель», – отметили в компании.

По словам собеседника ПАИ, у ГК «Достояние» есть большой опыт реставрационной работы, в том числе объектов культурного наследия. В качестве примера он привел объекты культурного наследия на созданной пешеходной улице Металлургов в Туле. «На этой улице находятся восемь объектов культурного наследия, двумя из них занимались мы», – отметил он.

ГК «Достояние» ведет переговоры с компанией «ЭСК», которую планируется привлечь в качестве основного проектировщика на Дом Батова. Компания известна на рынке реконструкции объектов культурного наследия. В частности, в этом году «ЭСК» продолжает работы в Спасо-Преображенском Николаевском морском соборе Мурманска, в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове (Москва), в Троице-Сергиевой лавре.

Дом Батова (Рижский проспект, дом 2) – это объект культурного наследия, который находится в федеральной собственности. В конце XVII века на территории двора Батова было несколько построек: каменные одноэтажные палаты, погреб с выходом и другие. В начале XVIII века их владельцами были псковские купцы Трубинские. В начале XX века владелец Батов перестроил существующее здание. Долгое время оно было заброшено.

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