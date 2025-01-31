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Происшествия

Лжесотрудник энергоснабжающей компании похитил у псковича более 700 тысяч рублей

Более 700 тысяч рублей похитил мошенник у жителя Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Фото: ПАИ

Из материалов дела следует, что неизвестный позвонил псковичу и представился сотрудником энергоснабжающей организации. Обманом злоумышленник похитил у собеседника более 700 тысяч рублей, которые тот сам перевёл на банковские счета мошенника.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Прокурор Пскова признал решение о возбуждении дела законным и обоснованным.

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