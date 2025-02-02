Соревнования по настольному теннису среди полицейских прошли в Пскове

10:51, 02 февраля 2025, ПАИ

Объединенные команды аппарата Управления МВД России по Псковской области приняли участие в турнире по настольному теннису. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Соревнования прошли на базе учебно-спортивного центра УМВД России по Псковской области, где свои навыки продемонстрировали девять команд, представляющих различные подразделения аппарата.

«Состязания проходили в дружеской и теплой обстановке. Участники проявили высокий уровень игры и спортивный азарт. В турнире участвовали как опытные спортсмены, так и новички, что сделало борьбу за призовые места особенно захватывающей», – отметили в ведомстве.

В личном первенстве среди мужчин на первых трех местах расположились: старший государственный инспектор Госавтоинспекции УМВД, майор полиции Денис Бучинский; оперуполномоченный УКОН УМВД, старший сержант полиции Иван Старский; заместитель начальника ИЦ ЦМВД, подполковник внутренней службы Сергей Дунаев.

Среди женщин наивысшие результаты показали: старший специалист-ревизор УЭБ и ПК УМВД, майор полиции Ольга Кузьмич и заместитель начальника ИЦ УМВД, подполковник внутренней службы Оксана Рымарчук.

По традиции, руководство Управления МВД России по Псковской области наградит победителей дипломами и грамотами.