Активы группы компаний Raven Russia отданы государству
Активы группы компаний Raven Russia, которая является крупнейшим владельцем складской недвижимости в России, по иску Генпрокуратуры обращены в доход государства, пишет «Коммерсантъ».
Также суд пришёл в выводу, что около двух миллионов квадратных метров предприятий по обработке и хранению грузов, имеющих стратегическое значение для России, незаконно находились под контролем иностранных резидентов.
Эксперты оценивают стоимость изъятых у компании активов в 120-160 миллиардов рублей.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
30 января 2025
Проект создания центра обработки данных «Цифра» в Псковском районе поддержал наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино»
30 января 2025
Завод по производству и переработке пищевых ингредиентов планируют запустить в Пскове