Активы группы компаний Raven Russia отданы государству

19:40, 02 февраля 2025, ПАИ

Активы группы компаний Raven Russia, которая является крупнейшим владельцем складской недвижимости в России, по иску Генпрокуратуры обращены в доход государства, пишет «Коммерсантъ».

Также суд пришёл в выводу, что около двух миллионов квадратных метров предприятий по обработке и хранению грузов, имеющих стратегическое значение для России, незаконно находились под контролем иностранных резидентов.

Эксперты оценивают стоимость изъятых у компании активов в 120-160 миллиардов рублей.