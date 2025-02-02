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Спорт

В УЕФА объявили, что продолжат обсуждать возвращение России на международные соревнования

Переговоры между Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российским футбольным союзом (РФС) о возвращении российских команд на международную арену продолжатся в 2025 году. Об этом сообщил директор отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций Зоран Лакович в ходе общения с журналистами.

Лакович, присутствовавший на выборной конференции РФС, выразил надежду на скорое возобновление участия российских команд в международных соревнованиях. «На каждой встрече с руководством всех 55 национальных ассоциаций УЕФА, с президентами и генеральными секретарями представители РФС стараются объяснить текущую ситуацию с российским спортом и спортсменами, – отметил Лакович. – В прошлом году мы обсуждали этот вопрос, предоставив всем возможность высказать своё мнение. Я не могу раскрывать детали, но в 2025 году мы продолжим дебаты и обсуждения этой темы».

В 2023 и 2024 годах Россия провела турниры развития УЕФА, в которых участвовали юношеские команды до 15 лет. Соревнования прошли в Волгограде. Лакович отметил, что это важный шаг в отношениях между УЕФА и РФС.

Лакович также подчеркнул, что отношения между УЕФА и РФС, включая президента РФС Александра Дюкова, генерального секретаря Максима Митрофанова и президента УЕФА Александера Чеферина, остаются на высоком уровне. «Мы продолжаем обсуждать, встречаться, и наши отношения не изменились», – заключил он.

Напомним, что в феврале 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах на фоне событий на Украине.

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