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Происшествия

Псковский вахтовик пытался убить своего коллегу в Новом Уренгое

Житель Псковской области во время вахты в Новом Уренгое пытался убить своего коллегу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Псковский вахтовик пытался убить своего коллегу в Новом Уренгое. Фото: ПАИ

По данным следствия, 1 февраля в Новом Уренгое в общежитии между двумя рабочими-вахтовиками произошел конфликт. Во время конфликта 23-летний пскович минимум трижды ударил своего 49-летнего коллегу в живот и шею.

Убить мужчину псковичу помешали свидетели. Потерпевший был своевременно доставлен в больницу, а пскович задержан.

В отношении жителя Псковской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Также решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.

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