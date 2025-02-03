Псковский вахтовик пытался убить своего коллегу в Новом Уренгое

11:27, 03 февраля 2025, ПАИ

Житель Псковской области во время вахты в Новом Уренгое пытался убить своего коллегу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, 1 февраля в Новом Уренгое в общежитии между двумя рабочими-вахтовиками произошел конфликт. Во время конфликта 23-летний пскович минимум трижды ударил своего 49-летнего коллегу в живот и шею.

Убить мужчину псковичу помешали свидетели. Потерпевший был своевременно доставлен в больницу, а пскович задержан.

В отношении жителя Псковской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Также решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения.