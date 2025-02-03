Зарплата курьеров в Псковской области бьёт рекорды

08:54, 04 февраля 2025, ПАИ

По итогам прошлого года курьеры вошли в рейтинг самых востребованных профессий в Псковской области, заняв 10-е место, сообщает hh.ru.

В 2024 году компании искали более 600 курьеров, увеличив спрос на них сразу в полтора раза. Подобный спрос на дефицитном рынке труда толкает вверх и предлагаемую зарплату. Зарплаты курьеров обгоняют средний доход местного жителя более чем на 75 тысяч рублей.

Аналитика по итогам января 2025 года показывает, что пока компании Псковской области продолжают увеличивать предлагаемый доход в вакансиях для курьеров. Сейчас местные компании готовы платить курьеру 132 тысячи рублей в месяц. Это на 12 тысяч больше, чем в январе 2024, на 55 тысяч больше, чем в начале 2023, на 101 тысячу больше, чем в 2022, а также на 110 тысяч больше, чем в начале 2021, на 92 тысячи больше, чем в январе 2020.

Выросли и максимальные зарплаты, которые могут заработать курьеры в Псковской области: с 40 тысяч в 2020 до 162 тысяч в 2025 году.