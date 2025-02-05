Пскович оплатил покупку алкоголя купюрой «банка приколов»
Пскович оплатил покупку алкоголя купюрой «банка приколов», сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
В декабре 2024 года мужчина, сидя дома, употреблял алкоголь, когда спиртное закончилось, пскович решил приобрести еще, но денег у него не оказалось. Тогда он вспомнил, что у него есть купюра достоинством 5 000 дублей «банка приколов», и решил расплатиться ей.
Выбрав товар, он прошел на кассу и предъявил фальшивую купюру. Продавец – пожилая женщина – не проверила купюру на подлинность и приняла её.
Уголовное дело в отношении псковича направлено в суд для рассмотрения по существу.
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