Пскович оплатил покупку алкоголя купюрой «банка приколов»

12:30, 05 февраля 2025, ПАИ

Пскович оплатил покупку алкоголя купюрой «банка приколов», сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

В декабре 2024 года мужчина, сидя дома, употреблял алкоголь, когда спиртное закончилось, пскович решил приобрести еще, но денег у него не оказалось. Тогда он вспомнил, что у него есть купюра достоинством 5 000 дублей «банка приколов», и решил расплатиться ей.

Выбрав товар, он прошел на кассу и предъявил фальшивую купюру. Продавец – пожилая женщина – не проверила купюру на подлинность и приняла её.

Уголовное дело в отношении псковича направлено в суд для рассмотрения по существу.