Семейная ипотека: здесь и сейчас

09:52, 06 февраля 2025, ПАИ

Рост ключевой ставки Банка России в минувшем году породил целую волну сдержанных комментариев по поводу дальнейшего развития ипотечного кредитования в стране. Однако данные банков говорят об обратном: льготные ипотечные программы пользуются спросом, а опасения, что они будут закрыты, не оправдались.

В условиях высокой ключевой ставки, за год она выросла с 16% до 21%, ставки по кредитам, включая коммерческую ипотеку, действительно стали заградительными. Это и подогревало разговоры о том, что рынок ипотечных кредитов ждет коллапс, а темпы строительства замедлятся.

Практика показала, что рынок гибко адаптировался под новые условия. Более того, в 2024 году в Псковской области в строй было введено 361,7 тыс. м² жилья. Эта цифра прозвучала на встрече губернатора Михаила Ведерникова и главы Минстроя России Ирека Файзуллина.

Спрос на рынке недвижимости региона на новостройки оставался высоким. Большинство новых квартир по-прежнему приобретается с помощью заемных средств. В минувшем году Сбер выдал 2,1 тысячи жилищных кредитов объемом 4,6 млрд рублей. При этом абсолютным лидером по спросу оставалась программа Сбера «Семейная ипотека»: по ней выдано порядка 600 кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей.

В 2025 году Сбер продолжает реализацию программы «Семейная ипотека». По итогам января 2025 года число заявок по программе уже выше, чем в январе годом ранее.

Условия, по оценкам экспертного сообщества, делают ее одной из самых привлекательных на рынке ипотечного кредитования. Ставка – от 6%, при этом диапазон полной стоимости кредита составляет всего от 6,3% до 9,98%. Первоначальный взнос заемщика должен составлять не менее 20,1% от стоимости приобретаемого жилья. Сумма кредита – до 6 млн рублей. Напомним еще об одном плюсе, о котором не все заемщики помнят. Речь идет о налоговом вычете, в ипотечном кредите он состоит из двух частей: вычет от стоимости жилья и от суммы процентов по кредиту.

Взять кредит по «Семейной ипотеке» могут семьи с одним ребенком до 6 лет (включительно) или ребенком-инвалидом младше 18 лет, а также семьи с двумя детьми младше 18 лет. Ипотека выдается на покупку готовой или строящейся квартиры на первичном рынке, а также на покупку участка с готовым или строящимся домом от застройщика.

Фактически псковичам предоставляется уникальная возможность воспользоваться программой ипотечного кредитования, по ставкам, которые втрое ниже ключевой ставки Банка России. Кроме того, напоминают кредитные эксперты, теперь не стоит опасаться, что внезапно исчерпаются банковские лимиты на семейную ипотеку. По предложению президента Владимира Путина, во время прямой линии и большой пресс-конференции в декабре прошлого года, эти лимиты отменены.

При выборе стратегии вложения свободных денег перед потенциальным заемщиком ипотеки и в прошлом году, и в этом встает дилемма: вложиться в первоначальный взнос или же положить свободные деньги на депозит – проценты сейчас весьма привлекательны.

Однако представители и банковского сообщества, и риелторы говорят, что первый сценарий – более здравый и прагматичный.

«В 2024 году на 20% цены на недвижимость не выросли, но на 15% – точно. И цена за квадратный метр продолжит расти», – уверен руководитель одного из агентств недвижимости Роман Максименко.

То есть вклады на депозиты выглядят привлекательно с точки зрения краткосрочной стратегии. Однако те, кто вкладывает средства «в длинную», по-прежнему предпочитают вложения в недвижимость как один из самых ликвидных активов. Предпосылок к падению стоимости квадратных метров нет, а вот к росту – есть. Фактически вложенный первоначальный взнос в семейную ипотеку в 2,5-3 раза эффективнее размещенных на депозите средств. Кроме того, высокие проценты по вкладам – это «не навечно», напоминают эксперты.

«Если есть потребность в приобретении недвижимости, не надо ждать, надо покупать здесь и сейчас», – отмечает заместитель директора группы компаний «Реставрационные мастерские» Андрей Монин. По его словам, покупатели недвижимости в Пскове охотно пользуются инструментом ипотечного кредитования. Долю покупок с использованием ипотеки в строящихся компанией домах он оценивает в 50–70%.

«Рано или поздно те средства, что сейчас находятся на депозитах, уйдут в экономику. Самый надежный инструмент – это недвижимость, уверен, что именно в строительство поступит значительная часть средств, которые пока находятся на вкладах», – отметил он. По мнению эксперта, с высвобождением этих средств вырастет спрос на недвижимость, а предложение может от него отстать, что вызовет рост цен на квадратные метры. Это, кстати, один из доводов в пользу покупать жилье «здесь и сейчас».

У компании «Псковжилстрой» доля ипотечных покупателей еще выше, порядка 70–90%. «Мы активно работаем со Сбером, в том числе по проектному финансированию, это позволяет нашим покупателям пользоваться семейной ипотекой под 4–6%», – говорит начальник отдела проектного финансирования и реализации застройщика Алина Гайдук. 90% квартир в строящихся домах «Псковжилстроя» по стоимости попадают в условия «Семейной ипотеки» от Сбера, отмечает представитель компании.

По словам Алины Гайдук, во второй половине 2024 года активность покупателей несколько снизилась, но сейчас на рынке ожидается оживление: «Материнский капитал индексирован до 912 тысяч, это, по нашим прогнозам, увеличит число желающих воспользоваться семейной ипотекой и приобрести квартиру».

Сбер предъявляет повышенные требования к объектам застройщиков, которые работают с банком по программе «Семейная ипотека» в связке с проектным финансированием. В Пскове сейчас по этой программе на разной стадии строительства несколько домов от разных застройщиков. Дома, в частности, строятся по адресам: ул. Балтийская, 17а, ул. Д. Яковлева, 1 и 8, ул. Завеличенская, 16, ул. Северная, 44, пер. Снятный, 10, ул. Анатолия Слинина, 8.

«Мы давно работаем со Сбером, банк не перестает приятно удивлять своей гибкостью и высоким уровнем компетенций», – отметил Андрей Монин, говоря про взаимодействие банка и застройщиков.

Стратегию использовать имеющийся инструмент в виде «Семейной ипотеки» от Сбера для приобретения квартиры «здесь и сейчас» разделяют многие эксперты. Помимо экономической конъюнктуры важно учитывать также и репутационные факторы. Сбер крайне щепетильно относится ко всем своим клиентам и партнерам: как сопровождая застройщиков, так и заемщиков. Так что самое время присмотреться к семейной ипотеке как к одной из наиболее эффективных стратегий вложения использования финансов.

С подробными условиями выдачи семейной ипотеки можно ознакомиться здесь.