Наталья Фёдорова: Ситуация непростая, поэтому рабочие продолжают устранять засор коллектора в Писковичах

19:09, 06 февраля 2025, ПАИ

Актуальную информацию из деревни Писковичи Псковского района, где рабочие продолжают устранять засор коллектора, опубликовала глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы сейчас на месте, где продолжаются работы по устранению засора. Ситуация не такая простая, поэтому рабочие продолжают выполнять действия по устранению», – отметила глава района.

Сегодня, 6 февраля, в ЖК «Видном» воду дали до 21:00. Наталья Фёдорова призвала местных жителей сделать запасы, так как на ночь водоснабжение отключат. А в домах № 12 и 14 вода будет подана с 21:00 сегодня, 6 февраля, до 8:00 завтра, 7 февраля.

«Завтра работы будут продолжаться, потому что надо уже сделать всё до конца. Пожалуйста, проявляйте терпение – и спасибо за понимание», – сказала глава района.

Сегодня в работе задействованы три единицы техники, добавила она. «По-прежнему, помимо механического способа, часть работ делается вручную. Упреждая вопросы: подвижки есть, фронт работ выполнен значительный, если не сказать колоссальный. Специалисты упорно двигаются к долгожданному завершению работ», – заключила она.

Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Наталья Фёдорова ранее сообщила, что плотность засора очень серьёзная. Для местных жителей организовали подвоз питьевой воды.