Мужчина пропал в Островском районе
33-летний Александр Желнов пропал в деревне Заборовье Островского района Псковской области. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
С 31 января местонахождение мужчины неизвестно.
Из особых примет у пропавшего – он сутулится.
Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза.
Был одет в куртку камуфлированного цвета, предположительно жёлтую футболку, чёрные спортивные штаны и черные галоши.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.
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