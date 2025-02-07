Мужчина пропал в Островском районе

14:29, 07 февраля 2025, ПАИ

33-летний Александр Желнов пропал в деревне Заборовье Островского района Псковской области. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

С 31 января местонахождение мужчины неизвестно.

Из особых примет у пропавшего – он сутулится.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые короткие волосы, карие глаза.

Был одет в куртку камуфлированного цвета, предположительно жёлтую футболку, чёрные спортивные штаны и черные галоши.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.