Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина

19:54, 07 февраля 2025, ПАИ

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина, указ опубликован на сайте Кремля сегодня, 7 февраля.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А. С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

Андрей Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года.