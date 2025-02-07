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Политика

Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина, указ опубликован на сайте Кремля сегодня, 7 февраля.

«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А. С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.

Андрей Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года.

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