Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина
Президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина, указ опубликован на сайте Кремля сегодня, 7 февраля.
«Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А. С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится в документе.
Андрей Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года.
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