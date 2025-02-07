Газ появился в десяти домах псковской деревни Родина
Газ появился в десяти домах на улице Урожайной в деревне Родина Псковского района. С сегодняшнего дня жители этих домов могут оценить комфорт и преимущества голубого топлива, сообщается в группе «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из группы «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
Представители компании «Газпром газораспределение Псков» поблагодарили заявителей за слаженную работу. «Они дружно и оперативно выполнили все необходимые мероприятия по окончательной подготовке к приёму газа. В назначенный день сразу несколько бригад специалистов и техника компании выехали на место, осуществили врезку и провели во всех домах пусконаладочные работы. Такая совместная работа даёт отличный результат!» – отметили газовики.
Ранее сообщалось, что более 4,5 тысячи домовладений в Псковской области уже подключили к газу в рамках догазификации. Подробнее читайте здесь.
Напомним, что 23 января гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов объявил о старте программы догазификации в Пушкиногорском районе. Жители уже подали первые заявки на догазификацию в Пушкинских Горах.
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