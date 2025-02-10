Росгвардейцы задержали укравших коньяк и продукты псковичей
В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
9 февраля около 18:00 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревоги. В магазине росгвардейцы задержали 34-летнего псковича, который пронес через кассу бутылку коньяка, не заплатив за неё.
В этот же день в магазине на Рижском проспекте сотрудники Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который украл из торгового зала продукты.
По фактам краж проводится проверка.
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