22-летняя «хулиганка» на Lada Priora врезалась в забор в Пскове
22-летняя девушка на автомобиле Lada Priora с надписью «Хулиганка» на заднем стекле врезалась в забор на улице Леона Поземского у дома № 108 в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель не справилась с управлением. В результате ДТП псковичка госпитализирована в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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