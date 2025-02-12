22-летняя «хулиганка» на Lada Priora врезалась в забор в Пскове

14:10, 12 февраля 2025, ПАИ

22-летняя девушка на автомобиле Lada Priora с надписью «Хулиганка» на заднем стекле врезалась в забор на улице Леона Поземского у дома № 108 в Пскове. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель не справилась с управлением. В результате ДТП псковичка госпитализирована в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.