Студент ВЛГАФК выиграл бронзу в международном турнире по греко-римской борьбе
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев выиграл бронзу международного турнира по греко-римской борьбе, который прошёл в Загребе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.
Лалаев боролся в весовой категории до 60 килограммов. В схватке за бронзу он выиграл у борца из Узбекистана со счётом 9:0.
«Поздравляем борца и его тренеров-преподавателей Анатолия Константинова, Геннадия Манасова и Артура Мирзаханяна с достойным результатом», – отметили в пресс-службе академии.
В прошлом году Садык Лалаев стал призёром чемпионата мира по спортивной борьбе.
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