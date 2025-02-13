Студент ВЛГАФК выиграл бронзу в международном турнире по греко-римской борьбе

17:41, 13 февраля 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев выиграл бронзу международного турнира по греко-римской борьбе, который прошёл в Загребе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Лалаев боролся в весовой категории до 60 килограммов. В схватке за бронзу он выиграл у борца из Узбекистана со счётом 9:0.

«Поздравляем борца и его тренеров-преподавателей Анатолия Константинова, Геннадия Манасова и Артура Мирзаханяна с достойным результатом», – отметили в пресс-службе академии.

В прошлом году Садык Лалаев стал призёром чемпионата мира по спортивной борьбе.

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