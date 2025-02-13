Бойцу поп-ММА грозит до пяти лет тюрьмы за нападение на диджея в ночном клубе

19:41, 13 февраля 2025, ПАИ

Боец ММА Джавид Рзаев обвиняется в хулиганстве. Соответствующее дело направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области, следует из данных картотеки суда.

На сайте суда указано, что Рзаеву предъявлено обвинение по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Дело поступило в суд 12 февраля и будет рассматриваться единолично судьёй. Дата слушаний пока не назначена.

По информации прокуратуры Саратовской области, инцидент произошёл в ноябре 2024 года в одном из ночных клубов Энгельса. Рзаев повздорил с диджеем, который отказался включить нужную ему музыку. Боец угрожал ему расправой, а затем не менее 15 раз ударил по телу и голове.

14 ноября прокурор поддержал ходатайство о заключении бойца под стражу, которое было удовлетворено судом.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».