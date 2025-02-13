Жилой дом загорелся в Гдовском районе

16:46, 13 февраля 2025, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Прибуж Гдовского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.