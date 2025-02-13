Великолукский самбист стал призёром всероссийского турнира
Великолукский самбист, воспитанник клуба единоборств «Отечество» Юрий Петров стал призёром всероссийского турнира «Ржев – Калининский фронт», который прошёл в Ржеве. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».
Тренируют призёра из Великих Лук Борис Моисеев и Игорь Крощенко.
«Большинство остальных спортсменов отборолись по четыре и пять кругов, остановившись перед самой раздачей медалей. Плотность результатов тоже радует. Получили бесценный опыт», – отметили в клубе «Отечество».
Великолучане на соревнованиях сфотографировались с семикратным чемпионом мира Раисом Рахматуллиным. Также на мероприятии работал арбитр из Великих Лук Юрий Зайцев.
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