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Великолукский самбист стал призёром всероссийского турнира

Великолукский самбист, воспитанник клуба единоборств «Отечество» Юрий Петров стал призёром всероссийского турнира «Ржев – Калининский фронт», который прошёл в Ржеве. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».

Фото: клуб единоборств «Отечество»

Тренируют призёра из Великих Лук Борис Моисеев и Игорь Крощенко.

«Большинство остальных спортсменов отборолись по четыре и пять кругов, остановившись перед самой раздачей медалей. Плотность результатов тоже радует. Получили бесценный опыт», – отметили в клубе «Отечество».

Великолучане на соревнованиях сфотографировались с семикратным чемпионом мира Раисом Рахматуллиным. Также на мероприятии работал арбитр из Великих Лук Юрий Зайцев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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