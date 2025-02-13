О театре, сцене и ролях на сопротивление поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Художественный руководитель и режиссёр театра «Гротеск» Роман Захаров и актриса театра «Гротеск» Диана Константинова стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- у любого режиссёра есть три правила, по которым он выбирает репертуар. Это актуальность темы на сегодняшний день, способность труппы освоить материал и личная заинтересованность;
- театр имеет три составляющих: развлечение, обучение и воспитание;
- спектакль «Сказки бабушки Печки» состоится во Дворе Постникова в Пскове 23 февраля;
- чтобы выйти на сцену, нужно сначала потрудиться;
- часто в романтических фантазиях о сцене и о том, как кидают к ногам цветы, люди не видят работы, которую придётся сделать, чтобы на эту сцену попасть;
- важно давать актёрам роли на сопротивление [роль, которая категорически не соответствует амплуа актёра. – ПАИ].
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 февраля 2025
Три правила выбора художественного материала для спектакля назвал худрук театра «Гротеск»
13 февраля 2025
Худрук театра «Гротеск» Роман Захаров и актриса Диана Константинова станут гостями программы «Минкульт»