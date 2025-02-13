О театре, сцене и ролях на сопротивление поговорили на «Серебряном дожде». Главное

19:57, 13 февраля 2025, ПАИ

Художественный руководитель и режиссёр театра «Гротеск» Роман Захаров и актриса театра «Гротеск» Диана Константинова стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: