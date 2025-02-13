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Культура

О театре, сцене и ролях на сопротивление поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Художественный руководитель и режиссёр театра «Гротеск» Роман Захаров и актриса театра «Гротеск» Диана Константинова стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Диана Константинова и Роман Захаров. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • у любого режиссёра есть три правила, по которым он выбирает репертуар. Это актуальность темы на сегодняшний день, способность труппы освоить материал и личная заинтересованность;
  • театр имеет три составляющих: развлечение, обучение и воспитание;
  • спектакль «Сказки бабушки Печки» состоится во Дворе Постникова в Пскове 23 февраля;
  • чтобы выйти на сцену, нужно сначала потрудиться;
  • часто в романтических фантазиях о сцене и о том, как кидают к ногам цветы, люди не видят работы, которую придётся сделать, чтобы на эту сцену попасть;
  • важно давать актёрам роли на сопротивление [роль, которая категорически не соответствует амплуа актёра. – ПАИ].

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