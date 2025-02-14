О здоровье сердца поговорили в программе «Анамнез». Главное

16:27, 14 февраля 2025, ПАИ

Гостьей программы «Анамнез» на «Серебряном дожде» 14 февраля стала кардиолог, анестезиолог, реаниматолог, главный внештатный кардиолог комитета по здравоохранению Псковской области Алина Кузуб.

Главное:

Статистика инфарктов растет, но при этом отмечается рост не острых инфарктов, как было ранее, а хронических.

Плановых операций по стентированию стало больше, чем экстренных операций.

В 2024 году на базе регионального сосудистого центра пролечили более 2000 пациентов с инфарктами и 2600 – с инсультами.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний надо следить за уровнем холестерина в крови.

Если холестерин высокий, но бляшек в сосудах нет, его не лечат.

За бляшками в сосудах надо следить, их размер определяется в процентах, от этого зависит схема лечения.

К кардиологу надо обращаться, если вчера при привычной нагрузке все было хорошо, а сегодня появилась одышка, усталость, сдавливание в середине груди, ком в горле.

При скачке артериального давления у относительно здорового человека поможет ведро с горячей водой. Вода должна закрывать голень до колена.