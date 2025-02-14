Великолукский боец прошёл взвешивание на международном турнире в Алжире
Великолукский боец Дмитрий Рогов, представляющий команду России на международном турнире Miroslava Fight, который пройдёт в Алжире сегодня, 14 февраля, в 19:00, прошёл церемонию взвешивания. Об этом ПАИ сообщили в спортивном клубе «Центурион».
Дмитрий Рогов сразится с бойцом из команды Алжира в весе до 83,9 килограмма. Тренирует великолукского спортсмена Андрей Тимофеев.
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