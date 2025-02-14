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Общество

В Кунье проделана большая работа по догазификации – Антон Дымов

В Кунье проделана большая работа по догазификации, динамика прошлого года положительная, сообщил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам выезда сотрудников компании в Куньинский район.

  • Рабочие встречи
    Фото: Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»
  • Рабочие встречи
    Фото: Фото: со страницы Антона Дымова в соцсети «ВКонтакте»

В 2025 году планируется продолжать вести планомерную работу по сокращению сроков подключения и увеличить число пусков. Ещё один перспективный вопрос – перевод многоквартирных домов с сжиженного на природный сетевой газ, а также домов с дровяным отоплением на голубое топливо. «Рассмотрели возможность технологического присоединения к сетевому топливу. Со своей стороны компания готова помочь с проектом и сметой. А депутаты и администрация проработают этот вопрос в рамках своих полномочий», – отметил Антон Дымов.

Также в ходе общения газовиков с главой района Олегом Лебедевым и депутатами рассмотрели вопрос газификации деревни Ущицы. «Газопровод уже построен. Теперь нужна работа депутатов с населением по подаче документов на догазификацию их домовладений», – отметил он и уточнил, что если население будет готово, то специалисты «Газпром газораспределение Псков» приедут в населённый пункт с мобильным офисом для приёма первых заявлений и проведения разъяснительной и консультационной работы.

Кроме того, газовики провели встречу и с инвесторами, на которой рассмотрели вопросы и этапы газификации промышленных и коммунально-бытовых предприятий муниципалитета. «Сетевой природный газ – отличный ресурс, который нужно использовать на перспективу для улучшения экономики и благосостояния Куньинского района», – подчеркнул Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысячи домовладений в Псковской области уже подключили к газу в рамках догазификации. Подробнее читайте здесь.

Напомним, что 23 января гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов объявил о старте программы догазификации в Пушкиногорском районе. Жители уже подали первые заявки на догазификацию в Пушкинских Горах.

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