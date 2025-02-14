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Происшествия

Полиция по горячим следам раскрыла несколько краж в Псковской области

Сразу несколько краж по горячим следам раскрыли полицейские в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Одну из краж полицейские раскрыли в деревне Бардино Великолукского района. По версии следствия, в ночь на 10 февраля из незапертой бани похитили комплект рыболовных снастей. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 29-летний безработный, ранее судимый житель Великолукского района. В отношении него возбудили уголовное дело. Похищенные снасти, которые злоумышленник планировал продать, изъяли. Расследование продолжается.

Также в Гдове 12 февраля женщина, получив свою пенсию, купила продукты в магазине и на велосипеде направилась домой. Однако по пути она потеряла сумку с документами и деньгами. Обнаружив пропажу, пожилая женщина обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители провели необходимые мероприятия и вскоре установили личность подозреваемой в краже. Ею оказалась безработная местная жительница. По версии следствия, она нашла и забрала потерянную пенсионеркой сумку, а также успела потратить часть находившихся в ней денег. Подозреваемая призналась в содеянном, похищенное изъяли. В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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