Более ста объектов в Псковской области включено в перечень ОКН

14:45, 14 февраля 2025, ПАИ

124 объекта в Псковской области включено в перечень объектов культурного наследия. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по охране ОКН региона – начальник отдела по государственной охране объектов культурного наследия и регулированию градостроительной деятельности Елена Жукова на отчётной конференции в пятницу, 14 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2024 году в регионе разработали и утвердили границы территорий для 101 объекта культурного наследия, из которых 37 имеют федеральное значение, а 64 – региональное.

Кроме того, в Пскове были утверждены объединённые зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенные на территории, ограниченной улицами Герцена, Школьной, Труда, Волкова и Леона Поземского.