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Общество

Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны в Псковской области получат перед праздником

Согласно указу президента России Владимира Путина, псковские ветераны получат праздничные выплаты в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев сообщил, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также граждане, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат выплату в размере 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники получат по 55 тысяч рублей.

Ветераны, проживающие в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии и странах Прибалтики, также получат юбилейную выплату.

Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере десяти тысяч рублей.

Ветеранам или их родственникам не нужно обращаться в клиентские службы регионального отделения СФР с заявлением для получения выплат – все будет назначено автоматически на основе имеющихся данных. Деньги перечислят до празднования Дня Победы вместе с апрельской пенсией.

По всем вопросам можно обратиться за консультацией по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный) или в социальных сетях отделения СФР по Псковской области.

Напомним, что помимо федеральных выплат, в Псковской области по решению региональных властей участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату по 20 тысяч рублей из областного бюджета.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.

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