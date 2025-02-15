Судебные приставы помогли псковичу вернуть деньги за некачественную дверь

11:41, 15 февраля 2025, ПАИ

Судебные приставы Псковской области помогли псковичу вернуть деньги за некачественную дверь, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСП России по региону.

Из-за неудачной покупки мужчина обратился к сотрудникам магазина с просьбой заменить дверь, но получил отказ. Пскович обратился в суд с иском, в котором потребовал заменить некачественную дверь на аналогичную и выплатить компенсацию за причинённые неудобства. После чего было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудник органа принудительного исполнения ознакомил директора магазина с предъявляемыми требованиями. В случае их невыполнения ему грозила административная и уголовная ответственность.

Директор магазина связался с покупателем и заменил дверь, а также выплатил денежные средства. Решение суда было исполнено в полном объёме.