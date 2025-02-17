Великолучанка незаконно присвоила себе машину умершего сожителя

11:08, 17 февраля 2025, ПАИ

Жительница Великих Лук незаконно переоформила на своё имя машину KIA SPORTAGE, принадлежащую умершему сожителю. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города.

Заявление поступило в полицию Великих Лук от девушки. Она сообщила, что сожительница её умершего отца незаконно переоформила на себя автомобиль, принадлежавший ему.

Местная жительница обратилась к нотариусу для открытия наследства, но узнала, что согласно договору купли-продажи её отец якобы продал автомобиль своей сожительнице. Позже стало известно, что его подпись была подделана.

Материал проверки направили в ОМВД по Великим Лукам для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).